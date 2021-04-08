МИД России обвинил Украину и Запад в «агрессивной информационной кампании»
Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Захарова утверждает, что обострение ситуации на востоке Украины провоцирует Киев, а российские военные учения, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени, не превышают масштабы прошлых лет.
«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе … В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня» , – говорится в сообщении.
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