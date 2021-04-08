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01:04 08 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» одержал трудную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:1.

Открыл счет капитан «горожан» в этом матче Кевин Де Брюйне. Гол бельгийца стал 18-м подряд для команды без пропущенных голов в свои ворота, что является рекордом ЛЧ.

Ранее ни у одной команды в истории турнира не было такой длительной серии забитых голов без пропущенных.

Правда, развить успех подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли – на 84-й минуте их рекордная серия прервалась, и сделал это капитан «шмелей» Марко Ройс.

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА
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