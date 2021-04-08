«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» одержал трудную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:1.
Открыл счет капитан «горожан» в этом матче Кевин Де Брюйне. Гол бельгийца стал 18-м подряд для команды без пропущенных голов в свои ворота, что является рекордом ЛЧ.
Ранее ни у одной команды в истории турнира не было такой длительной серии забитых голов без пропущенных.
Правда, развить успех подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли – на 84-й минуте их рекордная серия прервалась, и сделал это капитан «шмелей» Марко Ройс.
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В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005. С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию турнира.
«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов благодаря выездному голу с общим счетом 4:4 и вышел в четвертьфинал.
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов встречались «Севилья» и дортмундская «Боруссия», победу праздновал немецкий клуб – 3:2.