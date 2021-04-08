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05:34 08 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Состояние здоровья Навального ухудшается

У отбывающего наказание в покровской колонии оппозиционного политика Алексея Навального пропадает чувствительность не только ног, но и рук.

О прогрессирующей болезни сообщила «Дождю» адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. Медики ФСИН сделали МРТ и обнаружили у Навального две грыжи.

«Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы», – сказала Ольга Михайлова.

По ее словам, 5 апреля у Навального была температура 39, 6-го числа – 38, а в среду – «где-то 37-37,2, но она колеблется». При этом политик продолжает кашлять.

Адвокат добавила, что Алексей Навальный продолжает голодовку, и поэтому не ест, а лишь пьет воду. «При этом он держится и пытается как-то ободрять нас», – сказала она.

Фельдшер в колонии настаивает, что Алексей Навальный должен принимать диклофенак и никотиновую кислоту, которые «не используются уже лет 30 в медицине», говорит Ольга Михайлова. От этих лекарств политик отказывается.

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния. Также он указал, какие препараты надо принимать, какое обследование пройти», – пояснила Ольга Михайлова.

Она считает, что колония не исполняет рекомендации врачей и продолжает настаивать на эффективности лечения диклофенаком.

«Как я понимаю, они боятся, чтобы сюда приехал врач высокой категории, который понимает в лечении подобных заболеваний и, скорее всего, они боятся, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья, и что это будет известно», – заключила адвокат.

Другой адвокат Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что вес его подзащитного «стабильно падает на 1 кг в сутки». Это означает, что политик потерял уже около 15 килограммов за время пребывания в колонии. «Всё, что на данный момент делает администрация ИК – это попытки отговорить его от голодовки», – добавил Вадим Кобзев.

5 апреля ФСИН сообщила, что Навального перевели в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что  у политика «в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе – высокая температура». Перед этим Навальный рассказал, что в его отряде в ИК-2 в Покрове трех человек госпитализировали с туберкулезом, а у него самого сильный кашель и температура 38,1.

Сам Навальный с 31 марта держит голодовку, добиваясь оказания ему необходимой медицинской помощи. «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность», – сообщал он.

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Тэги: здоровье, Алексей Навальный
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