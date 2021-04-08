Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс
Глава государства отправился на передовую, чтобы пообщаться с украинскими военнослужащими.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 апреля, начал рабочую поездку на Донбасс, сообщает пресс-служба его Офиса.фиса.
«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», – говорится в сообщении.
Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.
Ситуация в Донбассе обострилась после гибели четырех украинских военнослужащих в конце марта. С начала 2021 года на Донбассе погибли 23 военнослужащих, из них десять – в период с 26 марта.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что обострение ситуации в Донбассе сегодня зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Украина не намерена обострять конфликт, потому что ценит жизнь своих военных, заявил Алексей Данилов.
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