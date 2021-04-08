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Главная » Мир » Политика
10:07 08 Апреля 2021 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

Германия: Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит

В Альянсе ответили, что для членства в НАТО от Украины требуются глубокие и систематические реформы в разных сферах, а не только в оборонной

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке на данный момент. Об этом заявила в среду, 7 апреля, представитель кабмина Германии Ульрике Деммер, сообщает ТАСС

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», – сказала Деммер.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Киев просит предоставить план действий по членству.

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Тэги: Нато и украина
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