Украина и Вьетнам: взаимные интересы и новые возможности

В начале января текущего года заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, в статье для «Зеркала Недели» отметил, что проводится работа над организацией Азиатского турне Президента Украины

В начале января текущего года заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, в статье для «Зеркала Недели» отметил, что проводится работа над организацией Азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 «Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне».

Наработка таких визитов выходит из прагматических интересов Украины, ведь по данным государственной статистики на страны Азии в 2020 году пришлось 40,5% (18 286 млдр долларов США) отечественного экспорта.

При этом, последние 3 три года динамика торговли имеет восходящий характер, в 2019 году – 33% (15 198 млрд долларов США), 2018 – 31,6% (13 687 млрд долларов США).

Традиционно для нашей структуры экспорта, львиная доля приходится на продовольственные товары и сырье – 11,11 млрд долларов США, на черные и цветные металлы – 2,83 млрд долларов США, несколько меньше на минеральные продукты – 2,76 млрд долларов США, на 707 млн машин, продукцию химии 430 млн долларов США, древесину и изделия из нее – 311 млн долларов.

В то же время, в структуре импорта на страны Азии пришлось в 2020 году 27,8% – 14 375 млрд долларов США. Из которых львиная доля это именно машины и оборудование, транспортные средства – 6, 818 млрд, химическая и связанная с ней продукция – 2,66 млрд долларов США, промышленные изделия – 1,84 млрд долларов США.

Впрочем, потенциал отношений используется не в полном объеме, сотрудничество может и должно усиливаться.

И если о первом месте Китая среди стран партнеров по товарообороту украинцы уже осведомлены, действительно доля КНР – 15, 6%, из которых на экспорт 7,015 млрд долларов США, а импорт – 7, 98 млрд долларов США, то для ряда стран, которые планирует посетить Гарант показатели крайне низкие, в частности – Япония – 1,3% товарооборота, из которых лишь 181 млн долларов США экспорта и 1,05 млрд долларов США импорта. С Кореей – 0,9%, импорт 484 млн долларов США, экспорт – 345 млн долларов США. С Вьетнамом – 0,7% в структуре товарооборота, из которых на импорт приходится 457 млн долларов США, 184 млн долларов США.

Несмотря на крайне низкое внимание украинских СМИ, а соответственно и осведомленность граждан об Азии, отечественной делегации во главе с Президентом стоит довольно основательно подойти к подготовительному этапу турне, ведь из него можно вернуться действительно с неплохим опытом относительно того, каким образом обеспечить рост экономики Украины.

Например, по данным Всемирного банка, в 2000 году ВВП Вьетнама составлял 31,173 млрд долларов США, тогда как 2019 году составил уже 261, 921 млрд долларов США.

Начиная с 1999 года экономика страны ни разу не росла менее чем на 4% в год, а в 2019 году этот показатель составил почти 6%. Для сравнения ВВП Украины в 2000 году эквивалентно 26,52 млрд долларов США, в 2019 вырос лишь до уровня 132,25 млрд долларов США.

ВВП Вьетнама на душу населения в 2019 году составлял 2 715 долларов США и находится в постоянном восходящем тренде. В то же время в Украине характеризуется колебаниями от 4 029 $ в 2013 год, с падением до 2 124 $ в 2015 году и 3 660 $ на 2019 год.

Не менее важным для Украины может стать опыт Вьетнама, которому за короткий десятилетний период удалось изменить негативный тренд внешней торговли страны. Если в 2010 году импорт преобладал над экспортом (84,838 млрд долларов США, против 72,236 млрд долларов США), то в 2019 году мало того, что соответствующие показатели фактически было утроенной, так еще и экспорт преобладает импорт – импортировано товаров в 2019 году на сумму 253, 442 млрд долларов США, экспортировано на сумму 264, 61 млрд долларов США.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет переориентации экономики страны, традиционные ранее товары экспорта, которые относились к продукции растениеводства и легкой промышленности, уступили место продукции с высокой добавленной стоимость – электротовары, машинам, оборудованию.

Их доля в структуре экспорта за последние годы выросла с 6 до 36%, составив в абсолютных показателях 96 млрд долларов США по итогам 2019 года. Основными странами торговыми партнерами к которым осуществляется экспорт товаров являются США с долей в 23% (61 млрд долларов), Китай 15,6% (41 млрд долларов США), Япония, Южная Корея каждая примерно по 7% и 20 млрд. долларов США , соответственно.

Учитывая географическое расположение преимущественным способом доставки грузов из Украины во Вьетнам являются морские контейнерные перевозки, а товарами – подсолнечный шрот, лесоматериалы, мясо птицы, свинина, солод и тому подобное. Соответственно, обязательным элементом переговоров должны стать вопросы совместной интенсификации обеспечения логистики и перевалки. В условиях растущего уровня жизни населения, оживления спроса на импортную продукцию, Украина может попытаться занять нишу на рынке с населением, по меньшей мере вдвое превышающем население нашей страны.

В то же время, в силу перепрофилирования экономики Вьетнама, нам должно быть интересно не только поставки продовольственных товаров, но и наукоёмкое, технологическое, промышленное сотрудничества. Так, в начале года, принимая верительные грамоты у посла Социалистической Республики Вьетнам в Украине Нгуен Хонг Тхакмо, Президент выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19 и подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами, либерализации двусторонней торговли.

Осенью 2020 году Украина и Вьетнам обсуждали вопросы развития сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, создание лаборатории для исследования титанового сырья и продукции из титана, реализацию совместных проектов в сфере переработки алюминатов и бокситов. Кроме того, есть заинтересованность в закупке украинской измерительного оборудования и оборудования в сфере ядерных технологий, с перспективой дальнейшего ее продвижения на рынках Юго-Восточной Азии.

Кроме этого, стоит отметить, что визит во Вьетнам, запланированный Зеленским, будет осуществляться после смены политического руководства страны. Так, на май текущего года по плану выборы в Национальное собрание Вьетнама, которые являются высшим органом власти, а 5 апреля во Вьетнаме на 11-й сессии Национального собрания Вьетнама 14-го созыва парламент провел тайное голосование по избранию президента и премьер-министра. Ранее, 31 марта парламент выбрал председателя Нацсобрания. Одиннадцатым президентом стал Нгуен Суан Фука, которого поддержало 97,5% депутатов. Выступая на церемонии вступления в должность, новый президент Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что будут приложены максимум усилий для повышения качества жизни населения, содействия бизнес-кругам в успешном ведении предпринимательской деятельности. При этом наша страна будет устойчиво развиваться.

Радио «Голос Вьетнама» отмечает, что избиратели выразили уверенность в новом руководстве страны, и что они поспособствуют устойчивому развитию и повышению позиции государства на международной арене.

На своем посту Нгуен Суан Фука сменил генерального секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг. До этого, с 2016 года Нгуен Суан Фук занимал должность премьер-министра страны и, это первый случай в истории Вьетнама, когда главой государства становится лицо, ранее занимавшая руководящую должность в правительстве.

Далеко не последнюю роль в таком исходе сыграли как макроэкономические результаты последних 5 лет, о которых упоминалось выше, но и меры правительства связаны с эффективным противодействием коронавирусу, которую отмечают отечественные и международные специалисты.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский отмечает опыт Вьетнама, страна «живет в условиях жесточайшего контроля над каждым возможным случаем заражения и безоговорочного принятия мер изоляции в случае обнаружения инфекции. Однако речь не идет о реальных репрессивные действия, просто всю государственную пропаганду, лозунги и формат диалога между правительством и народом переведены на язык «борьбы с коварным врагом» … Песни, телепрограммы и радиопередачи формулируются в терминах необходимости объединить нацию перед лицом внешней угрозы. Граждан призывают «победить вирус, как мы раньше побеждали врагов наших» … Результаты вызывают уважение не только у соседей Вьетнама, но и на Западе, где такие мероприятия, скорее всего, вызвали бы протесты. По результатам независимых исследований, во Вьетнаме в связи с действиями против вируса Правительства доверяют около 94% населения, тогда как в США – только 40%.»

Как отмечает Deutsche Welle, «Вьетнам еще в начале пандемии начал регистрировать лиц не только из близкого окружения инфицированных, но и с дальнего, до четвертой степени родства. Гостей страны, которые прибывали из стран, пораженных пандемией, помещали на двухнедельный карантин, а университеты и школы были закрыты еще в феврале 2020 года. Премьер-министр страны, в тот период, заявлял, что «каждое предприятие, каждый гражданин, каждый квартал должен стать бастионом на пути распространения эпидемии». Вьетнамцы прониклись призывами и гордятся своей способностью к объединению в беде и способности вместе переживать ограничения».

Как результат сегодняшняя статистика, которая поражает, – по состоянию на начало апреля 2021 в более чем 96-ти миллионном Вьетнаме всего инфицированных 2637 человек, из которых 2416 выздоровели, 186 болеют и лишь 35 умерших.

Не стоит забывать и о том, что Вьетнам был среди тех стран, которые в сложное для Украины период, не остался равнодушным. Так, летом 2020 посольство Украины получило первые портативные аппараты искусственной вентиляции легких, вьетнамская корпорация Vingroup подарила в рамках договоренности о поддержке борьбы правительства Украины с эпидемией COVID-19, все объем поставок составлял 900 единиц на сумму почти 2400000 долларов США. Эта же компания в конце марта, по просьбе украинской стороны, профинансировала эвакуационный чартер, которым 228 украинских туристов смогли вернуться из Вьетнама домой после приостановки в Украине международного авиационного сообщения.

Будем надеяться, что украинская делегация в ходе Азиатского турне в целом и отдельно в коммуникации с новоизбранным лидером Вьетнама, не ограничится привычными, – «призываем инвестировать в Украину и принимать участие в Большой приватизации», а сможет почерпнуть для себя рецепты консолидации общества, а так же знания о том как национальное единство толкает в верном направлении экономику, а с ней и улучшает имущественное положение ее жителей.

Андрей ВИГИРИНСКИЙ,

аналитик, юрист