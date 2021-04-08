Киев передал в МУС очередные материалы по Донбассу

На этот раз Украина передала в Международный уголовный суд материалы об Иловайском котле и Донецком аэропорту.

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей РФ и вооруженных формирований в Донецкой области в 2014-2015 годах. об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 8 апреля.

Сообщается, прокуроры департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, собрали факты и доказательства, подтверждающие убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года. Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

«Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обороны Донецкого аэропорта сепаратисты запросили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. «Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения – вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит», – сообщают в ОГП.

Подчеркивается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

Напомним, что в декабря 2019 Киеве уже передавал в МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайская. Всего в МУС Офисом генпрокурора направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Тэги: Донбасс, мсу