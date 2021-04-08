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Главная » Мир » Общество
20:27 08 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В худшей британской тюрьме открыли контактный зоопарк для заключенных

Администрация тюрьмы хочет, чтобы их «подопечные» стали добрее и меньше нервничали.

В тюрьме Хиндли, которая признана одной из худших в Великобритании, открылся контактный зоопарк. Заключенные могут прийти туда погладить хомяков, песчанок, кроликов и морских свинок, чтобы снизить уровень стресса и научиться эмпатии. Об этом пишет Daily mail.

Контактный зоопарк назвали «творческой инициативой». Администрация тюрьмы надеется, что пребывание в нем позволит заключенным расслабиться.

Исследования показывают, что поглаживание животных способствует эмоциональному благополучию, учит уважению, состраданию и сочувствию. Во время игр с питомцами у людей снижается уровень кортизола — гормона, вызывающего стресс.

В тюрьме Хиндли у 59% заключенных — положительный результат теста на наркотики. В других исправительных учреждениях этот показатель 5-20%. Каждый четвертый осужденный заявил, что без труда может достать в Хиндли запрещенные вещества. Насилие там — обычное явление.

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Тэги: зоопарк в тюрьме, тюрьма Хиндли
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