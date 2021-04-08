В худшей британской тюрьме открыли контактный зоопарк для заключенных
Администрация тюрьмы хочет, чтобы их «подопечные» стали добрее и меньше нервничали.
В тюрьме Хиндли, которая признана одной из худших в Великобритании, открылся контактный зоопарк. Заключенные могут прийти туда погладить хомяков, песчанок, кроликов и морских свинок, чтобы снизить уровень стресса и научиться эмпатии. Об этом пишет Daily mail.
Контактный зоопарк назвали «творческой инициативой». Администрация тюрьмы надеется, что пребывание в нем позволит заключенным расслабиться.
Исследования показывают, что поглаживание животных способствует эмоциональному благополучию, учит уважению, состраданию и сочувствию. Во время игр с питомцами у людей снижается уровень кортизола — гормона, вызывающего стресс.
В тюрьме Хиндли у 59% заключенных — положительный результат теста на наркотики. В других исправительных учреждениях этот показатель 5-20%. Каждый четвертый осужденный заявил, что без труда может достать в Хиндли запрещенные вещества. Насилие там — обычное явление.
Новости по теме
Военные корабли перебрасываются из Каспийского моря под видом учений с Черноморским флотом.
Сразу после обысков состоится заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, на которой обсудят критическую ситуацию в компании.
На этот раз Украина передала в Международный уголовный суд материалы об Иловайском котле и Донецком аэропорту.