Руками Зеленского избавляются от конкурентов: Как Данилов «разводит» президента на заседаниях СНБО

На ближайшем заседании СНБО будет вновь накладывать санкции. Теперь – на так называемых ”обнальщиков” и ”скрутчиков НДС”.

На ближайшем заседании СНБО будет вновь накладывать санкции. Теперь – на так называемых ”обнальщиков” и ”скрутчиков НДС”. Казалось бы, молодцы. Но на самом деле происходит просто ”передел рынка” руками СНБО: от одних ”скрутчиков” избавятся, расчистив поле для других.

Завтра, 9 апреля, состоится очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое уже не в шутку называют вторым правительством. И не зря, потому что если какие-то вопросы нельзя решить ”в белую” на Кабмине, их можно решить руками СНБО, которое неделю за неделей штампует санкции против граждан Украины.

СНБО, ранее о котором украинцы слышали только чуть ли не во время смены его руководства, вдруг откуда не возьмись взялось заседать каждую неделю и выносить одно за одним громкие решения. И вроде бы все красиво: и с финансированием терроризма боремся, и с контрабандистами. Но это если смотреть со стороны обывателя. А если копнуть глубже, то выясняется, что СНБО и его секретарь Алексей Данилов – просто инструмент борьбы одних с другими.

В правовом государстве, которое борется с явлением, а не с людьми, проводится системная работа по выявлению, документированию и привлечению к ответственности всех, кто к этому явлению причастен. В Украине же можно прийти к Данилову, дать данные на своих конкурентов, их ”ударят” санкциями, а пришедшие останутся при делах. И кажется все в выигрыше – СНБО ”работает, не покладая рук”, президент Зеленский, думая, что выстроенная им система власти эффективно борется с негативными явлениями в стране, хвалит СНБО. Но вот только сами негативные явления никуда не деваются - пришедшие к Данилову топ-коррупционеры попросту избавляются от своих конкурентов, чистят ”рынок” и продолжают свою деятельность.

Помимо этого, сегодня любой правоохранительный или ни очень орган может ”под шумок” подложить Данилову с Зеленским свои неугодные кандидатуры в санкционный список – кого нужно ”прижать”.

Последние санкции СНБО против контрабандистов тому самое яркое подтверждение. ”Под санкции попали только определенные люди, которые мешают «турецкому направлению». Их там больше половины. А остальные там либо случайно, либо по другим причинам. Отбирали по принципу «кто неугоден спецслужбам”, – открыто заявил внесенный в санкционный список на прошлой неделе таможенный брокер и владелец ООО ”Валгер групп” и ”Аэропорт Киев Карго” Орест Фирманюк.

По его словам, он оказался в санкционном списке из-за того, что на него обозлились в СБУ. А сам список, по его мнению, составлен в угоду одному бизнесмену, который таким образом пытается избавиться от конкурентов по торговле турецкой одеждой и обувью.

Ровно такая же ситуация прямо сейчас происходит с так называемыми ”обнальщиками”. Сегодня готовится список тех, кто завтра на заседании СНБО подпадет под санкции. И параллельно с этим в последние дни на множестве сайтов ”разгоняются” заказные статьи о десятках предприятий и лицах, которым приписывают конвертационную деятельность и скрутки НДС: Вячеслав Стрелковский, Андрей Бобогло, Хидирян Мисак, фирмы ”Минора груп”, ”Алеф груп” и ряд других.

Только конкретно по Стрелковскому в последние дни на разных ”желтых” сайтах вышло до десятка материалов. Таким образом, во-первых, готовится почва для формирующегося решения СНБО – чтобы было что ”подложить”, а, во-вторых, вызвать у названных лиц беспокойство (но к этому вернемся в конце публикации).

Кто этим занимается? По нашим данным, на этот раз ”правой рукой” секретаря СНБО Данилова выступил некий Виктор Яровой, известный ”скрутчик” и ”обнальщик”, находящийся под крышей СБУ. Это подтверждается и беглым анализом выходящих сейчас в сети статей на ”сливных бачках” – в них пишут о ком угодно, но только не о Яровом, который, если уж браться за ”обнал”, должен первым стоять в списке на санкции СНБО. Но о нем нет речи ни в интернете, ни в готовящемся на завтра санкционном списке.

Яровой – крупный конвертатор, в операциях которого сегодня у него задействованы две основные фирмы. Это ООО ”Адога Универс” и ООО ”Стокхолд” – обе зарегистрированы в Харькове: ”Адога сервис” в каком-то заброшенном нежилом помещении на улице Чувашской, 8, а ”Стокхолд” и вовсе в полуразваленной ”хате” на улице Велозаводской 2 на окраине города.

Сегодняшнее место регистрации ООО ”Адога Универс” в Харькове

А тут сегодня зарегистрировано ООО ”Стокхолд”

Но это сегодня, а за последний год обе фирмы чуть ли не по пять раз сменили свои регистрационные адреса – ООО ”Адога Универс” вообще раз в месяц ”переезжает” из одного города в другой. Понятно, почему.

Как ООО ”Стокхолд” переехало из Кропивницкого в Харьков

А вот так балуется перерегистрацией вторая фирма Ярового ”Адога Универс”

Вот буквально для примера одна из реализованных схем Ярового, попавшая в поле зрения налоговой. Некое ООО ”Е-світ постач” (о нем отдельно чуть ниже) в Запорожской области оформляет 264 налоговых накладных, ”продав” сигарет ООО ”Стокхолд” с уплатой НДС в 60 млн 884 тысяч гривен. Ровно в этот же день ООО ”Стокхолд” сразу же регистрирует 1815 накладных на 59 млн 300 тысяч гривен НДС ООО ”Адога универс” как ”продажу” газа и сельскохозяйственных товаров. После этого ООО ”Адога универс”, в свою очередь, тоже в этот же день передает 1631 накладную на 59 млн 300 тысяч гривен НДС целым 580 фирмам, конечным клиентам. В результате этого государство потеряло 59,3 млн грн налоговых платежей.

Но, повторимся, ни ООО ”Адога Универс”, ни ООО ”Стокхолд”, ни сам стоящий за ними Виктор Яровой не фигурируют в заказных статьях про ”обнальщиков”, активно сегодня тиражируемых в ”серых” СМИ Украины, не появятся они в пятницу и в списке СНБО. Потому что именно этот человек и формирует вместе с СБУ завтрашнюю повестку дня Алексею Данилову.

Не появится там и известная донецкая ”схемщица” Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области. О ней говорят и пишут уже много лет, называют десятки фирм, участвующих в ”скрутках НДС” и которые контролирует Долозина, но никаких уголовных производств, никаких увольнений – Ирина продолжает спокойно заниматься своими делами, с которыми взялось бороться СНБО.

В частности, одна из фирм, контролируемая Долозиной – та самая ООО ”Е-Світ постач”, участвующая в схеме с фирмами Виктора Ярового. Возможно, именно поэтому фамилии Долозиной в завтрашнем санкционном списке мы не увидим.

На днях издание ”РБК” со ссылкой на свои источники сообщило, что главным инициатором санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов: его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной санкционный список. Вот так на скорую руку, на основании ”подброшенных” на стол ”материалов” из сомнительных новостных сайтов, без уголовных дел и следствий можно просто наложить санкции на одних в угоду другим, подмяв под себя рынки.

”Собеседники издания также признают, что нередко от СНБО поступают юридически «сырые» решения, которые ОП приходится дорабатывать”, – пишет издание.

Знают ли в ОП, что им приходится дорабатывать за Даниловым, и как, на основании чего и благодаря кому готовятся проекты решений СНБО? Вполне возможно. Учитывая, что аккурат перед тем, как СНБО решило взяться за ”обнальщиков”, в Офисе президента появился новый ”смотрящий” за фискальным рынком – бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин, о чем вчера заявил главный редактор издания ”Цензор.нет” Юрий Бутусов. По его словам, в последнее время Гмырин в здании ОП на Банковой – частый гость, он появляется там регулярно.

Как пишет телеграм-канал ”Дон Кихот”, специализирующийся на сборе информации о скрутках НДС в Украине, некоторые из ”обнальщиков”, перечисленных в публикациях на желтых сайтах ”начали активно собирать деньги и искать кому их передать”.

”Им начали указывать на ”миссию и спасителя” в лице хорошо нам известного Андрея Гмырина. Мол, он точно решит, несите. Суммы озвучиваются более чем значительные. Дальнейшую работу по обналу предлагают крышевать за 1,5% от оборота. Учитывая личность бенефициара, предполагаем, что вброс информации (с фамилиями ”обнальщиков” и названиями фирм) был организован им же, цель понятна”, – пишет тг-канал.

Знает ли лично президент Украины Владимир Зеленский о том, что ему подсовывают подписывать после пятничных заседаний СНБО. Навряд ли. А стоило бы знать. Потому что, судя по всему, учитывая, что в подобных переделах черных рынков под конкретных людей участвуют чуть ли не все высшие государственные органы страны, прекратить эту ”избирательную казнь”, которую назвать борьбой с коррупцией язык не поворачивается, может только президент. Но пока его только успешно ”разводят”. От пятницы к пятнице.