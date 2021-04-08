Руками Зеленского избавляются от конкурентов: Как Данилов «разводит» президента на заседаниях СНБО
На ближайшем заседании СНБО будет вновь накладывать санкции. Теперь – на так называемых ”обнальщиков” и ”скрутчиков НДС”.
На ближайшем заседании СНБО будет вновь накладывать санкции. Теперь – на так называемых ”обнальщиков” и ”скрутчиков НДС”. Казалось бы, молодцы. Но на самом деле происходит просто ”передел рынка” руками СНБО: от одних ”скрутчиков” избавятся, расчистив поле для других.
Завтра, 9 апреля, состоится очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое уже не в шутку называют вторым правительством. И не зря, потому что если какие-то вопросы нельзя решить ”в белую” на Кабмине, их можно решить руками СНБО, которое неделю за неделей штампует санкции против граждан Украины.
СНБО, ранее о котором украинцы слышали только чуть ли не во время смены его руководства, вдруг откуда не возьмись взялось заседать каждую неделю и выносить одно за одним громкие решения. И вроде бы все красиво: и с финансированием терроризма боремся, и с контрабандистами. Но это если смотреть со стороны обывателя. А если копнуть глубже, то выясняется, что СНБО и его секретарь Алексей Данилов – просто инструмент борьбы одних с другими.
В правовом государстве, которое борется с явлением, а не с людьми, проводится системная работа по выявлению, документированию и привлечению к ответственности всех, кто к этому явлению причастен. В Украине же можно прийти к Данилову, дать данные на своих конкурентов, их ”ударят” санкциями, а пришедшие останутся при делах. И кажется все в выигрыше – СНБО ”работает, не покладая рук”, президент Зеленский, думая, что выстроенная им система власти эффективно борется с негативными явлениями в стране, хвалит СНБО. Но вот только сами негативные явления никуда не деваются - пришедшие к Данилову топ-коррупционеры попросту избавляются от своих конкурентов, чистят ”рынок” и продолжают свою деятельность.
Помимо этого, сегодня любой правоохранительный или ни очень орган может ”под шумок” подложить Данилову с Зеленским свои неугодные кандидатуры в санкционный список – кого нужно ”прижать”.
Последние санкции СНБО против контрабандистов тому самое яркое подтверждение. ”Под санкции попали только определенные люди, которые мешают «турецкому направлению». Их там больше половины. А остальные там либо случайно, либо по другим причинам. Отбирали по принципу «кто неугоден спецслужбам”, – открыто заявил внесенный в санкционный список на прошлой неделе таможенный брокер и владелец ООО ”Валгер групп” и ”Аэропорт Киев Карго” Орест Фирманюк.
По его словам, он оказался в санкционном списке из-за того, что на него обозлились в СБУ. А сам список, по его мнению, составлен в угоду одному бизнесмену, который таким образом пытается избавиться от конкурентов по торговле турецкой одеждой и обувью.
Ровно такая же ситуация прямо сейчас происходит с так называемыми ”обнальщиками”. Сегодня готовится список тех, кто завтра на заседании СНБО подпадет под санкции. И параллельно с этим в последние дни на множестве сайтов ”разгоняются” заказные статьи о десятках предприятий и лицах, которым приписывают конвертационную деятельность и скрутки НДС: Вячеслав Стрелковский, Андрей Бобогло, Хидирян Мисак, фирмы ”Минора груп”, ”Алеф груп” и ряд других.
Только конкретно по Стрелковскому в последние дни на разных ”желтых” сайтах вышло до десятка материалов. Таким образом, во-первых, готовится почва для формирующегося решения СНБО – чтобы было что ”подложить”, а, во-вторых, вызвать у названных лиц беспокойство (но к этому вернемся в конце публикации).
Кто этим занимается? По нашим данным, на этот раз ”правой рукой” секретаря СНБО Данилова выступил некий Виктор Яровой, известный ”скрутчик” и ”обнальщик”, находящийся под крышей СБУ. Это подтверждается и беглым анализом выходящих сейчас в сети статей на ”сливных бачках” – в них пишут о ком угодно, но только не о Яровом, который, если уж браться за ”обнал”, должен первым стоять в списке на санкции СНБО. Но о нем нет речи ни в интернете, ни в готовящемся на завтра санкционном списке.
Яровой – крупный конвертатор, в операциях которого сегодня у него задействованы две основные фирмы. Это ООО ”Адога Универс” и ООО ”Стокхолд” – обе зарегистрированы в Харькове: ”Адога сервис” в каком-то заброшенном нежилом помещении на улице Чувашской, 8, а ”Стокхолд” и вовсе в полуразваленной ”хате” на улице Велозаводской 2 на окраине города.
Сегодняшнее место регистрации ООО ”Адога Универс” в Харькове
А тут сегодня зарегистрировано ООО ”Стокхолд”
Но это сегодня, а за последний год обе фирмы чуть ли не по пять раз сменили свои регистрационные адреса – ООО ”Адога Универс” вообще раз в месяц ”переезжает” из одного города в другой. Понятно, почему.
Как ООО ”Стокхолд” переехало из Кропивницкого в Харьков
А вот так балуется перерегистрацией вторая фирма Ярового ”Адога Универс”
Вот буквально для примера одна из реализованных схем Ярового, попавшая в поле зрения налоговой. Некое ООО ”Е-світ постач” (о нем отдельно чуть ниже) в Запорожской области оформляет 264 налоговых накладных, ”продав” сигарет ООО ”Стокхолд” с уплатой НДС в 60 млн 884 тысяч гривен. Ровно в этот же день ООО ”Стокхолд” сразу же регистрирует 1815 накладных на 59 млн 300 тысяч гривен НДС ООО ”Адога универс” как ”продажу” газа и сельскохозяйственных товаров. После этого ООО ”Адога универс”, в свою очередь, тоже в этот же день передает 1631 накладную на 59 млн 300 тысяч гривен НДС целым 580 фирмам, конечным клиентам. В результате этого государство потеряло 59,3 млн грн налоговых платежей.
Но, повторимся, ни ООО ”Адога Универс”, ни ООО ”Стокхолд”, ни сам стоящий за ними Виктор Яровой не фигурируют в заказных статьях про ”обнальщиков”, активно сегодня тиражируемых в ”серых” СМИ Украины, не появятся они в пятницу и в списке СНБО. Потому что именно этот человек и формирует вместе с СБУ завтрашнюю повестку дня Алексею Данилову.
Не появится там и известная донецкая ”схемщица” Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области. О ней говорят и пишут уже много лет, называют десятки фирм, участвующих в ”скрутках НДС” и которые контролирует Долозина, но никаких уголовных производств, никаких увольнений – Ирина продолжает спокойно заниматься своими делами, с которыми взялось бороться СНБО.
В частности, одна из фирм, контролируемая Долозиной – та самая ООО ”Е-Світ постач”, участвующая в схеме с фирмами Виктора Ярового. Возможно, именно поэтому фамилии Долозиной в завтрашнем санкционном списке мы не увидим.
На днях издание ”РБК” со ссылкой на свои источники сообщило, что главным инициатором санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов: его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной санкционный список. Вот так на скорую руку, на основании ”подброшенных” на стол ”материалов” из сомнительных новостных сайтов, без уголовных дел и следствий можно просто наложить санкции на одних в угоду другим, подмяв под себя рынки.
”Собеседники издания также признают, что нередко от СНБО поступают юридически «сырые» решения, которые ОП приходится дорабатывать”, – пишет издание.
Знают ли в ОП, что им приходится дорабатывать за Даниловым, и как, на основании чего и благодаря кому готовятся проекты решений СНБО? Вполне возможно. Учитывая, что аккурат перед тем, как СНБО решило взяться за ”обнальщиков”, в Офисе президента появился новый ”смотрящий” за фискальным рынком – бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин, о чем вчера заявил главный редактор издания ”Цензор.нет” Юрий Бутусов. По его словам, в последнее время Гмырин в здании ОП на Банковой – частый гость, он появляется там регулярно.
Как пишет телеграм-канал ”Дон Кихот”, специализирующийся на сборе информации о скрутках НДС в Украине, некоторые из ”обнальщиков”, перечисленных в публикациях на желтых сайтах ”начали активно собирать деньги и искать кому их передать”.
”Им начали указывать на ”миссию и спасителя” в лице хорошо нам известного Андрея Гмырина. Мол, он точно решит, несите. Суммы озвучиваются более чем значительные. Дальнейшую работу по обналу предлагают крышевать за 1,5% от оборота. Учитывая личность бенефициара, предполагаем, что вброс информации (с фамилиями ”обнальщиков” и названиями фирм) был организован им же, цель понятна”, – пишет тг-канал.
Знает ли лично президент Украины Владимир Зеленский о том, что ему подсовывают подписывать после пятничных заседаний СНБО. Навряд ли. А стоило бы знать. Потому что, судя по всему, учитывая, что в подобных переделах черных рынков под конкретных людей участвуют чуть ли не все высшие государственные органы страны, прекратить эту ”избирательную казнь”, которую назвать борьбой с коррупцией язык не поворачивается, может только президент. Но пока его только успешно ”разводят”. От пятницы к пятнице.
Новости по теме
У Путина считают, что Вашингтон вмешивается в экономические интересы других стран, назначая своего представителя.
Несмотря на опровержение Минэнерго об отставке Витренка, СМИ уже назвали возможных его сменщиков.
Появились спутниковые снимки, подтверждающие что южнее Воронежа появился большой новый лагерь российских военных.