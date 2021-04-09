Фонсека может вернуться в «Шахтер»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет «Рому», может вернуться в «Шахтер».

Руководство клуба заинтересовано в возвращении тренера, сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, португальским тренером также интересуются «Фиорентина» и «Наполи».

Стоит отметить, что римский клуб, занимающий лишь 7-е место в Серии А, не собирается продлевать соглашение с Фонсекой и намерен договориться с Маурицио Сарре.

Напомним, что Фонсека возглавлял «Шахтер» с 2016 по 2019 год.

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