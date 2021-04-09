Глава МИД заявил, что Украина не причастна к похищению в Кишиневе судьи Чауса

Дмитрий Кулеба заверил, что государственные учреждения Украины не причастны к похищению беглого судьи Николая Чауса.

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Молдовы Аурелием Чокоем Дмитрий Кулеба сказал, что украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове он будет экстрадирован.

Министр отметил, что Украина не причастна к похищению Чауса, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу.

Он также заверил, что для Украины Молдова «была, есть и остается другом».

«Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы», – подчеркнул Кулеба.

С 2017 года Украина добивается экстрадиции Чауса. 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева.

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