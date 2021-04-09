Майк Тайсон надеется провести поединки с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что хочет провести поединки с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом.

«Я хочу Холифилда и Льюиса в этом году. Хочу их обоих, думаю, что смогу подраться с ними в этом году. В противном случае я проведу бой с Тайсоном Фьюри», – заявил Тайсон.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Холифилд практически договорились о проведении их третьего боя 29 мая на арене Hard Rock Stadium в Майами.

В свое время Холифилд дважды побеждал Тайсона – в 1996 и 1997 годах. Первый бой завершился победой Эвандера техническим нокаутом, второй запомнился эпизодом с откушенной Тайсоном частью уха Холифилда и дисквалификацией Майка.

С Льюисом Тайсон встречался в 2002-м: британец нокаутировал американца в восьмом раунде.

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