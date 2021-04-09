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Главная » Украина » Политика
04:08 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле назвали поездку Зеленского на Донбасс «игрой со спичками»

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак пригрозил, что Россия может стать на защиту «своих граждан» в оккупированных районах Донбасса.

Поездку президента Украины Владимира Зеленского на передовую он назвал «пиар-действиями», которые «сопровождаются имитацией военной угрозы».

«Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну – вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть», – цитирует Козака пропагандистское агентство »РИА Новости».

«Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, – это элемент той же игры», – добавил он.

Козак также признал, что Россия не исключает открытого ввода войск в случае серьезного обострения военных действий.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там, как говорит наш президент, устроят Сребреницу, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту», – сказал Козак.

Он уверен, что российско-украинский конфликт в Донецкой и Луганской областях можно урегулировать за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей».

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Тэги: война на Донбассе
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