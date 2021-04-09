Меркель призвала Путина остановить наращивание военной мощи на границах Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Меркель требует от Путина остановить усилении российского присутствия близ восточной границы Украины, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Германии.
«Канцлер требует прекратить это наращивание для деэскалации ситуации», – говорится в заявлении.
Заявление об обсуждении войны в Украине обнародовала пресс-служба Кремля. В нем «подчеркнута необходимость выполнения киевской властью ранее достигнутых договоренностей, в частности по налаживанию прямого диалога» с властями в ОРДЛО. Путин также настаивал на оформлении «особого статуса» для ОРДЛО.
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