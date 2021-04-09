Президент Латвии попал в ДТП в Риге
Эгилс Левитс попал в небольшое ДТП в Риге. В результате аварии никто не пострадал. На распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.
Во время движения автомобиль Левитса резко затормозил, и в него врезался внедорожник с охраной президента.
На месте ДТП стороны оформили согласованный протокол об аварии. После этого автомобили продолжили путь, и на распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.
Информация об аварии была передана Государственной полиции Латвии.
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