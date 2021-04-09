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06:23 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Латвии попал в ДТП в Риге

Эгилс Левитс попал в небольшое ДТП в Риге. В результате аварии никто не пострадал. На распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.

Во время движения автомобиль Левитса резко затормозил, и в него врезался внедорожник с охраной президента.

На месте ДТП стороны оформили согласованный протокол об аварии. После этого автомобили продолжили путь, и на распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.

Информация об аварии была передана Государственной полиции Латвии.

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Тэги: Латвия
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