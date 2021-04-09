Спортсменка из Нигерии победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности
26-летняя Эминат Айдрис стала триумфатором национального спортивного фестиваля.
Организаторы отметили, что успех Айдрис можно назвать по-настоящему вдохновляющим.
Сама спортсменка заявила, что для нее было привилегией выступить на соревнованиях.
«Я решила, что это не будет рискованным и попробовала. К тому же, мой врач дал мне разрешение», – написала она в соцсетях, заметив, что критики ничего не понимают в тхэквондо.
Новости по теме
Кимия Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.
Сенат Алабамы 15 мая принял законопроект, который признает аборты незаконными. Это самый строгий закон в США.
Девочка появилась на свет абсолютно здоровой.