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08:35 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спортсменка из Нигерии победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности

26-летняя Эминат Айдрис стала триумфатором национального спортивного фестиваля.

Организаторы отметили, что успех Айдрис можно назвать по-настоящему вдохновляющим.

Сама спортсменка заявила, что для нее было привилегией выступить на соревнованиях.

«Я решила, что это не будет рискованным и попробовала. К тому же, мой врач дал мне разрешение», – написала она в соцсетях, заметив, что критики ничего не понимают в тхэквондо.

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Тэги: беременность, тхэквондо
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