Зачем нужна кофемашина

С огромным количеством кофеен в городах мало кто задумывается о том, что «своя кофейня» будет выгодней и удобней.

С огромным количеством кофеен в городах мало кто задумывается о том, что «своя кофейня» будет выгодней и удобней. Нет, мы не говорим сейчас о коммерческом заведении общественного питания. Все гораздо проще — кофемашина дома. К примеру, купить кофемашину Philips в https://eldorado.ua/makers/c1039089/producer=philips ,/ значит обеспечить себе качественный бодрящий напиток в любое время суток, значительно сэкономив при этом.

Особенности кофемашины

Не стоит путать кофеварку с кофемашиной. Это принципиально разные аппараты. Максимум, чего можно добиться от кофеварки, это суперкрепкая порция продукта. К слову, все пропорции человек подбирает самостоятельно, поэтому напиток из кофеварки не имеет ничего общего с эспрессо, лунго или латте.

Качественная кофемашина известной марки может:

● включаться в запрограммированное время;

● регулировать температуру воды и крепость напитка;

● подавать одновременно 2 порции кофе;

● оповещать об окончании расходников;

● бесшумно работать;

● самостоятельно очищаться;

● автоматически выключаться;

● подавать качественный кофе из молотых или цельных зерен, кофейных капсул.

Важно: для исключения постороннего привкуса в напитке рекомендуется использовать очищенную или минеральную воду без газа, что также поможет избежать появление водного камня на внутренних элементах прибора.

Преимущества эксплуатации кофемашины в домашних условиях

Практически все модели кофемашин имеют компактный конструктив дизайна. То есть такой аппарат будет гармонично смотреться даже в небольшом помещении. Отмечаем 5 принципиальных достоинств эксплуатации техники дома.

Экономия средств. Одна порция кофе стоит в среднем 30 грн. 100 грамм итальянского качественного кофе – в среднем 50 грн. На одну порцию расходуется 7 грамм. Считайте сами, насколько рационально иметь дома кофемашину. Экономия времени. Нет нужды посещать общественные места – все дома, под рукой. 100% качественный кофе. Ведь владелец кофемашины сам покупает расходники для нее. Наличие ассортимента из 18 или более разновидностей напитков. Возможность замены любой детали в случае поломки.

Кофемашина будет выгодным приобретением и в корпоративном секторе. С точки зрения гигиены, наличие такого аппарата в офисе — отличное решение взамен чайника, кофеварки и многоразовой посуды.

Кофемашины, к которым стоит присмотреться

Среди всех производителей кофейных аппаратов есть несколько моделей, отличающихся качеством сборки и функциональностью.

В эти кофемашины внедрен весь основной функционал и дополнительные возможности. Они удобны и эргономичны. Подробнее с марками производителей можно ознакомиться на eldorado.ua.

Как видно, кофемашина — аппарат, который также необходим дома, как и кухонный комбайн или мясорубка. Особенно если среди домочадцев или друзей имеются истинные гурманы этого бодрящего напитка.