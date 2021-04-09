Зачем нужна кофемашина
С огромным количеством кофеен в городах мало кто задумывается о том, что «своя кофейня» будет выгодней и удобней.
С огромным количеством кофеен в городах мало кто задумывается о том, что «своя кофейня» будет выгодней и удобней. Нет, мы не говорим сейчас о коммерческом заведении общественного питания. Все гораздо проще — кофемашина дома. К примеру, купить кофемашину Philips в https://eldorado.ua/makers/c1039089/producer=philips ,/ значит обеспечить себе качественный бодрящий напиток в любое время суток, значительно сэкономив при этом.
Особенности кофемашины
Не стоит путать кофеварку с кофемашиной. Это принципиально разные аппараты. Максимум, чего можно добиться от кофеварки, это суперкрепкая порция продукта. К слову, все пропорции человек подбирает самостоятельно, поэтому напиток из кофеварки не имеет ничего общего с эспрессо, лунго или латте.
Качественная кофемашина известной марки может:
● включаться в запрограммированное время;
● регулировать температуру воды и крепость напитка;
● подавать одновременно 2 порции кофе;
● оповещать об окончании расходников;
● бесшумно работать;
● самостоятельно очищаться;
● автоматически выключаться;
● подавать качественный кофе из молотых или цельных зерен, кофейных капсул.
Важно: для исключения постороннего привкуса в напитке рекомендуется использовать очищенную или минеральную воду без газа, что также поможет избежать появление водного камня на внутренних элементах прибора.
Преимущества эксплуатации кофемашины в домашних условиях
Практически все модели кофемашин имеют компактный конструктив дизайна. То есть такой аппарат будет гармонично смотреться даже в небольшом помещении. Отмечаем 5 принципиальных достоинств эксплуатации техники дома.
- Экономия средств. Одна порция кофе стоит в среднем 30 грн. 100 грамм итальянского качественного кофе – в среднем 50 грн. На одну порцию расходуется 7 грамм. Считайте сами, насколько рационально иметь дома кофемашину.
- Экономия времени. Нет нужды посещать общественные места – все дома, под рукой.
- 100% качественный кофе. Ведь владелец кофемашины сам покупает расходники для нее.
- Наличие ассортимента из 18 или более разновидностей напитков.
- Возможность замены любой детали в случае поломки.
Кофемашина будет выгодным приобретением и в корпоративном секторе. С точки зрения гигиены, наличие такого аппарата в офисе — отличное решение взамен чайника, кофеварки и многоразовой посуды.
Кофемашины, к которым стоит присмотреться
Среди всех производителей кофейных аппаратов есть несколько моделей, отличающихся качеством сборки и функциональностью.
- Кофемашина Krups.
- Delonghi.
- Philips.
- Siemens.
- Electrolux.
В эти кофемашины внедрен весь основной функционал и дополнительные возможности. Они удобны и эргономичны. Подробнее с марками производителей можно ознакомиться на eldorado.ua.
Как видно, кофемашина — аппарат, который также необходим дома, как и кухонный комбайн или мясорубка. Особенно если среди домочадцев или друзей имеются истинные гурманы этого бодрящего напитка.
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