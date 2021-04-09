В ОП объяснили, почему Путин отказывается от «нормандской встречи»

«Нормандская четверка» не может собраться уже год, Россия постоянно блокирует встречу.

Об этом рассказал в интервью LB.ua замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, сейчас вопрос не столько в дате «нормандского саммита» на уровне лидеров государств, сколько в нежелании России идти на переговоры.

«Именно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это – Россия. Потому что когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать», – сказал Жовква.

Также замглавы ОПУ считает, что Путину просто нечего сказать на переговорах, поскольку Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня.

«И здесь мы видим, что он (режим тишины. – Ред.) постоянно нарушается. Нельзя сказать, что «минский» и «нормандский» форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров «четверки». Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны», – добавил он.

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