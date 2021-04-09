НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:52 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ростове расстреляли авто бывшего сбушника – СМИ

Владимир Вильчинский, работавший в СБУ при Януковиче, приезжал в Ростов к родственникам. При стрельбе он не пострадал, пишут СМИ.

В Ростове-на-Дону расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ, сообщают Новости Ростова в телеграм.

«По нашим данным, Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины. Сам Вильчинский не пострадал. Владимир Вильчинский – это бывший чиновник СБУ при президентстве Януковича, возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014-го года был уволен по статье «за нарушение присяги госслужащего», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вильчинский в Ростов приезжал навестить родственников.

Источник:
Тэги: СБУ, стрельба, Ростов
Loading...

Новости по теме

Правоохранители проводят обыски в АРМА

Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.

В СБУ рассказали о «ЧВК» экс-нардепа Семенченко

Бывший депутат организовал фактически частную военную компанию, которые запрещены в Украине, говорят в СБУ.

В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек

Как сообщила глава полиции города Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый взят под стражу. Информации о мотивах нападавшего пока нет.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты