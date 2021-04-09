В Ростове расстреляли авто бывшего сбушника – СМИ
Владимир Вильчинский, работавший в СБУ при Януковиче, приезжал в Ростов к родственникам. При стрельбе он не пострадал, пишут СМИ.
В Ростове-на-Дону расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ, сообщают Новости Ростова в телеграм.
«По нашим данным, Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины. Сам Вильчинский не пострадал. Владимир Вильчинский – это бывший чиновник СБУ при президентстве Януковича, возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014-го года был уволен по статье «за нарушение присяги госслужащего», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Вильчинский в Ростов приезжал навестить родственников.
Новости по теме
Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.
Бывший депутат организовал фактически частную военную компанию, которые запрещены в Украине, говорят в СБУ.
Как сообщила глава полиции города Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый взят под стражу. Информации о мотивах нападавшего пока нет.