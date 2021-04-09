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Главная » Украина » Политика
13:45 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Делегация военного атташе США посетила зону ООС

Иностранная делегация ознакомилась с ситуацией на фронте и посетила мемориальные комплексы павшим воинам.

Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт посетила район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте.

«Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, пообщались с украинскими защитниками и еще раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины», – говорится в сообщении.

Полковник Стюарт в общении с украинскими военными отметила, что правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также, в ходе визита, иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам. Во время церемонии возложения цветов они почтили героев, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Тэги: США, Донбасс, ООС, делегация, атташе США
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