ОП: Стоит ожидать нового военного обострения от РФ
Специальные структуры докладывают Офису президента о том, что следует быть готовыми к обострению ситуации.
Замглавы Офиса президента Игорь Жовква считает, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России. Об этом он заявил в интервью Левом берегу, опубликованному в пятницу, 9 апреля.
«К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур», – сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.
Информацию украинских структур Офис президента доводит до сведения украинских партнеров.
«В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменивался данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки», – говорит Жовква.
Также он добавил, что идет работа над согласованием разговора Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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