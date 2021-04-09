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Главная » Украина » Политика
15:30 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОП: Стоит ожидать нового военного обострения от РФ

Специальные структуры докладывают Офису президента о том, что следует быть готовыми к обострению ситуации.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква считает, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России. Об этом он заявил в интервью Левом берегу, опубликованному в пятницу, 9 апреля.

«К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур», – сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Информацию украинских структур Офис президента доводит до сведения украинских партнеров.

«В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменивался данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки», – говорит Жовква.

Также он добавил, что идет работа над согласованием разговора Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, наканнуе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сделал ряд резких заявлений, в которых раскритиковал как Киев, так и других причастных к нормандскому формату.
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Тэги: рф, ОП, обострение
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