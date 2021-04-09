Украинские власти не будет насильно депортировать россиян, которые там поселились после оккупации

Украина не планирует депортировать граждан России, которые поселились на полуострове после его аннексии.

Украина после деоккупации Крыма не будет насильно депортировать россиян, которые там живут. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью изданию Левый берег, которое было опубликовано в пятницу, 9 апреля.

По его словам, если это произойдет, то мир скажет, что Украина такая же, как Россия.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать международные конвенции, которые касаются гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может», – сообщил он.

Заместитель главы ОП отметил, что есть немало тех, кто готов вернуться к своим крымским домам после освобождения полуострова.

«И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями», – отметил он.

Жовква также добавил, что поднимал этот вопрос во время встречи с профильным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

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