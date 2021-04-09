НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:18 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

До своего столетнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил два месяца.

В Виндзорском замке 9 апреля умер герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Источник:
Тэги: Елизавета II, Великобритания, принцы филипп
Loading...

Новости по теме

Елизавета II разочарована британским политиками

Королева Елизавета II разочарована нынешним поколением британских политиков и их «неспособностью управлять» страной, сообщила газета Sunday Times.

В случае беспорядков после Brexit Елизавета II будет эвакуирована

В случае, если при Brexit без сделки начнутся беспорядки в Лондоне, королева Великобритании будет эвакуирована. Об этом сообщает The Sunday Times.

Власти Великобритании готовятся к смерти королевы Елизаветы II

По данным газеты The Times, к секретной репетиции церемонии впервые были допущены министры. В частности решался вопрос о том, кто из них будет выступать с публичными заявлениями.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты