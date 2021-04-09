Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
До своего столетнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил два месяца.
В Виндзорском замке 9 апреля умер герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.
«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
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Королева Елизавета II разочарована нынешним поколением британских политиков и их «неспособностью управлять» страной, сообщила газета Sunday Times.
В случае, если при Brexit без сделки начнутся беспорядки в Лондоне, королева Великобритании будет эвакуирована. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным газеты The Times, к секретной репетиции церемонии впервые были допущены министры. В частности решался вопрос о том, кто из них будет выступать с публичными заявлениями.