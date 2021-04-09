Какие многолетники посадить на даче?

Организация цветочной клумбы на даче – это не только приятное, но и необычное занятия, где объединяется физическая нагрузка с умственной работой.

Организация цветочной клумбы на даче – это не только приятное, но и необычное занятия, где объединяется физическая нагрузка с умственной работой. Необходимо тщательно подготовить проект, всё тщательно спланировать и подготовить идеальные растения. Только так удастся организовать идеальную территорию вокруг дачи с украшениями и определенным функциональным значением.

Мечта любого садовода – это цветы, которые будут радовать глаз на протяжении всего года. В таком случае нужно купить многолетние растения тут https://florium.ua/ru/perrenials/ с предварительным выбором оптимального решения. Ассортимент наполнен большим количеством предложений. Каждое из них имеет свои преимущества и плюсы.

Причины популярности многолетних растений

Есть несколько преимуществ, определяющих актуальность подобных предложений:

нет необходимости в постоянной пересадке;

во время заморозков отлично сохраняются;

зимуют без особых проблем;

нетребовательны в уходе;

идеальная основа для создания клумб и цветников;

дешевый процесс выращивания.

В осеннее время не нужно унывать или терять настроение. Именно эта пора является оптимальной для того, чтобы создать на даче что-то новое и необычное. Посадка возможна с помощью луковиц, семян или рассады. Еще во время высаживания рекомендуется подготовить небольшой проект композиции, чтобы итоговый результат стал удивительным.

Предварительный план поможет распределить растения. Цветы низкого роста должны сажаться на переднем плане. Так называемые бордюрные цветы необходимо устанавливать вдоль дорожек. Время цветения и цветовую гамму необходимо учитывать при комбинировании разных сортов.

Классификация растений

Есть 4 большие группы:

Низкорослые . Их высота доходит только до отметки 30 см. Во время цветения приобретают непревзойденную цветовую гамму. Среднерослые . Высота до 1 метра. Активно используются при организации композиции с несколькими ярусами. Высокорослые . Это настоящие гигантские примеры с высотой до 2 метров. Вьющиеся . Оптимальное решение для украшения не только клумбы, но также и дома, гаража или какой-нибудь колонны.

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