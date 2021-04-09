НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:30 09 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Иран пытается продвинуть выгодную для себя версию о сбитом рейсе МАУ

В МИД подчеркнули, что Тегеран пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и при этом не делает попыток проанализировать причины.

Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию по сбитому в Иране 8 января 2020 года самолету Международных авиалиний Украины (МАУ) рейса PS752, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Тегеран пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и при этом не делает попыток проанализировать причины, которые привели к этой ошибке, если она действительно является причиной катастрофы украинского авиалайнера.

«Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится. Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752″, – считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД обвинили Тегеран в манипулировании, когда заходит речь о том, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах авиакатастрофы.

«Эти причины должны были официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года – спустя более 14 месяцев со дня катастрофы», – подчеркнули в украинском дипведомстве.

В министерстве указали, что в отчете нет анализа причин и цепи событий, которые привели к человеческой ошибке, о которой говорит Иран.

МИД подчеркнуло, что Киев настроен на основательное и конструктивное сотрудничество с Тегераном, напомнив о 90-страничном документе с комментариями по поводу отчета Ирана по результатам технического расследования. Однако, подчеркнули в министерстве, комментарии Украины учтены не были.

«Украинская сторона из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение… Иран … не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», – добавили в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что до сих пор не получили от Тегерана огромную часть материалов, которые Иран обязался предоставить еще полгода назад.

«Самое главное, что Иран задолжал семьям погибших – это правда. Украина очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для ее раскрытия», – говорится в комментарии.

Источник:
Тэги: Тегеран, Украинский сбитый самолет, катастрофа МАУ в Иране
Loading...

Новости по теме

Катастрофа МАУ: Киев вернул отчет Тегерану

Внесенные украинской стороной изменения в иранский документ пока являются конфиденциальными.

Тегеран планировал подделать данные о катастрофе МАУ – глава Нацбюро

Иранская сторона хотела получить данные с бортовых самописцев сбитого самолета в обход американцев, заявил Мишарин.

Иран выплатит компенсации Украине за сбитый самолет согласно международным нормам

При этом, отметил официальный Тегеран, «компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В США начали платить художникам пособия, чтобы они не искали вторую работу

20:25  Мир

Украинские власти не будет насильно депортировать россиян, которые там поселились после оккупации

19:00  Украина

На Филиппинах парень умер после 300 приседаний за нарушение комендантского часа

18:30  Мир

Иран пытается продвинуть выгодную для себя версию о сбитом рейсе МАУ

17:30  Украина

Секрети спецій, які ми вживаємо щодня

17:28  Мир

Степанов нашел виновных в срыве вакцинации

16:30  Украина

ОП: Стоит ожидать нового военного обострения от РФ

15:30  Украина

Украинец Евгений Пуля хочет покорить США стартапом по нейроинтерфейсу

14:20  Украина

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

14:18  Мир

Какие многолетники посадить на даче?

14:06  Мир

Янукович готов принять участие в суде по потере Крыма

14:00  Украина

Делегация военного атташе США посетила зону ООС

13:45  Украина

В Ростове расстреляли авто бывшего сбушника – СМИ

12:52  Мир

В ОП объяснили, почему Путин отказывается от «нормандской встречи»

12:30  Мир

Эдуард Ставицкий назвал «прямую дорогу к миру на Донбассе»

11:57  Украина

Зачем нужна кофемашина

11:40  Мир

В Украине хотят восстановить производство вакцин

10:56  Украина

Новости | Слоты