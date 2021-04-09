Секрети спецій, які ми вживаємо щодня

Надворі починається весна, а отже, незабаром час консервацій та пікніків. Втім, складно уявити смачний шашлик без хорошої приправи.

Надворі починається весна, а отже, незабаром час консервацій та пікніків. Втім, складно уявити смачний шашлик без хорошої приправи. Про те, які спеції більшість людей вживають щодня в їжу розповів один із засновників лідируючого вітчизняного виробництва спецій ТОВ «Любисток» та харчових прикрас ТОВ «РКСП» – Лиманюк Микола.

Як ви заснували бізнес та коли він став успішним?

Це був початок 2000-них років. Грошей у нас з партнерами, звісно, не було. Але ми були молодими, імпульсивними та амбітними. Тож, не сумніваючись в успішності задуманого, ми сміливо взяли кредит під заставу квартири. Мама досі пригадує мені цей ризикований крок.

Ми почали з найпростішого: цукрової пудри, родзинок, маку. Зрозумівши, що це перспективно, і що ніша «сипучих» на українському ринку на той момент була ще не зайнята, ми почали розвиватись, виробляти приправи, щороку додаючи до асортименту по 20-30 нових позицій. Пригадую, як однієї весни, ми одними з перших в Україні почали продавати великодні прикраси для випічки, барвники для крашанок та формочки для випікання паски. Саме тоді Господь допоміг нам в нашій справі – покупці були дуже задоволені, що надихало нас ще більше.

Завдяки сумлінній праці нашої команди бізнес пішов угору.

Зараз компанія входить у лідери Українських виробників спецій та харчових прикрас. В нашому сегменті понад 700 позицій: від маринадів для консервацій та прянощів для глінтвейну до кондитерських посипок. Ми продаємо свій товар у Молдову, Білорусь, Естонію, Німеччину, Румунію та багато інших країн.

Розкажіть про підприємство, специфіку роботи та працівників компанії.

Зараз на наших підприємствах працює понад 500 людей. Попри потужну автоматизацію без людської руки не обходиться. Працювати у нас – престижно. Адже ми створюємо максимально комфортні умови для роботи, аби працівники залишались в нас працювати. Знаю, що на більшості підприємств є одна велика проблема – плинність кадрів. Ми намагаємось уникати цього збиткового явища. Кожен працівник має гарну перспективу росту, ми забезпечуємо трансфер до підприємства та достойну заробітну плату. До речі, ми починали з того, що розробляючи новий вид приправи, – давали її нашим працівницям. Вони тестували приправу, готували з нею страви вдома, вносили пропозиції та робили зауваження щодо смаку спеції. Також, частенько ми влаштовували дегустації прямо на виробництві та торгівельних майданчиках. Таким чином, враховуючи смаки та переваги наших господарок, нам вдавалось створити ідеальну продукцію, яка чудово присмачувала ваш стіл.

У компанії 5 засновників. Як вдається ладнати між собою протягом 20 років у такому великому бізнесі?

20 років в одному бізнесі – це справді складно. Втім, головне – це довіра, регламентовані відносини, тобто кожен робить і відповідає за свою галузь і щонайголовніше, комунікація. Спілкуватись і не тримати в собі образ – головна запорука міцної дружби в бізнесі. Розповім по секрету, в складні часи нам допомагали відрядження та поїздки на виставки, де ми разом з партнерами проводили пліч-о-пліч кільки днів. Це давало змогу зблизитись, розкритись, висловити невдоволеності та дійти консенсусу. Нас об’єднує один інтерес – наша компанія, яку ми плекали разом пів нашого життя.

Існує італійська приказка про те, що салат мають готувати чотири кухарі. Першим має бути скупий, який додасть в салат оцет, другим має бути філософ, який всьому додає сіль. Третій – щедрий, він поливає салат олією, а четвертим має бути художник, який все перемішує та готує до подачі. Хто є ким з ваших партнерів та до кого ви відносите себе?

Попри те, що ми випускаємо продукцію без якої не обійдеться жодна страва, самі ми не є спеціалістами в кухарському мистецтві. Напевно, оцет додаю я, мені характерно все критикувати та аналізувати. Роль філософа я б віддав Вадиму Сидорчуку. Саме він вміє побачити ситуацію з різних боків та зробити вірні висновки про неї. Олію я б довірив Олександру Сукало або Олегу Гапончуку. Ці люди щедрі та завжди вміють підтримати. А ось художником став би мій тезка – Микола Бойчук. Саме він був ідейним натхненником створення нашого бізнесу.

Хто придумав назву компанії «Любисток»?

Назву придумав один з засновників – Вадим Сидорчук. В цій траві купають новонароджених малюків. Також, це слово схоже зі словом «любов». Тому з любистком виникають приємні асоціації.

Яка найцікавіша приправа є у вас?

Одна з найпопулярніших приправ, яка в нас є – гімалайська рожева сіль з часником і розмарином. Гімалайська сіль, яку ми привозимо з Пакистану, багата на кальцій, магній та йод. А в поєднанні з запашним часником та духмяним розмарином – виходить неймовірна домішка до м’яса, риби або смаженої картоплі. Також хочу похвалитись, що ми ніколи не привозимо прянощі в помеленому вигляді, адже помелене – означає розведене, а отже неякісне. Наприклад, чорний перець ми привозимо лише в зернах, а корицю – у вигляді висушених шматків кори. І вже на нашому підприємстві ми перемелюємо сировину на найсучаснішому обладнанні, яке дозволяє зберегти у спеціях всю користь, смак та насиченість ефірними оліями.

У яких країнах закуповуєте сировину та чи закуповуєте щось в Україні?

Український чорнозем родючий та цінний, тож чимало трав ми закуповуємо у вітчизняних фермерів: гірчицю, коріандр, кріп, петрушку, базилік. Втім, українська кліматична зона не сприятлива для вирощування багатьох інших спецій, тож доводиться закуповувати їх за кордоном. Наприклад: лаврове листя – в Грузії, какао – в Малайзії, а імбир та мускат – в Індії. Також у нашому асортименті є органічна продукція, яку ми також експортуємо з закордону.

У вашій родині готують лише з вашою продукцією? Яка ваша улюблена спеція?

Звісно, в нашій родині ми довіряємо лише нашій продукції. Моя дружина пече найсмачніші пироги з нашою корицею та ваніллю. Я люблю класику і мінімалізм, тож, моя улюблена приправа – свіжомелений чорний перець. Особливо люблю посипати ним скибку хліба з салом.

Яким бачите майбутнє вашої компанії?