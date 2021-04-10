НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
01:10 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Парламент Молдовы расследует похищение украинского судьи-беглеца

Парламент Молдовы создал следственную комиссию, которая должна будет изучить обстоятельства похищение украинского экс-судьи Николая Чауса.

За создание комиссии проголосовали депутаты большинства. Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов.

Чаус подозревается во взяточничестве. Он успел выехать из Украины и попросил политического убежища в Молдове. Украина добивалась экстрадиции Чауса с 2017 года.

3 апреля Чауса похитили в центре Кишинева. Украина отрицает свою причастность к похищению Чауса.

Источник:
Тэги: Молдова, парламент, Николай Чаус
Loading...

Новости по теме

Глава МИД заявил, что Украина не причастна к похищению в Кишиневе судьи Чауса

Дмитрий Кулеба заверил, что государственные учреждения Украины не причастны к похищению беглого судьи Николая Чауса.

Украинского судью похитили в центре Кишинева

В столице Молдовы Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Парламент Молдовы выразил вотум недоверия правительству

Парламент 12 ноября на пленарном заседании проголосовал за инициативу Партии социалистов (ПСРМ) объявить вотум недоверия правительству.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму

13:30  Мир

США, Франция и ФРГ провели переговоры с по Украине

12:32  Мир

В Украине за сутки привили почти 20 тыс. человек

12:30  Украина

Саакашвили назвал СБУшников главными бандитами в Украине

11:15  Украина

Правительство Украины ответили на слова Кремля о Сребренице

10:01  Украина

Австралийская серфингистка продает интимные фото

08:39  Мир

Ким Чен Ын призвал корейцев готовиться к голоду

06:32  Мир

На ЧЕ по тяжелой атлетике украинская штангистка стала абсолютной чемпионкой

04:18  Украина

Тимошенко инициирует проведение пяти референдумов

03:16  Украина

Суд арестовал принадлежащую Медведчуку яхту

02:14  Украина

Парламент Молдовы расследует похищение украинского судьи-беглеца

01:10  Украина

Сегодня Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом

00:22  Украина

Минздрав Украины решил начать массовую вакцинацию священников

00:08  Украина

В США начали платить художникам пособия, чтобы они не искали вторую работу

20:25  Мир

Украинские власти не будут из Крыма депортировать россиян, которые там поселились после оккупации

19:00  Украина

На Филиппинах парень умер после 300 приседаний за нарушение комендантского часа

18:30  Мир

Иран пытается продвинуть выгодную для себя версию о сбитом рейсе МАУ

17:30  Украина

Новости | Слоты