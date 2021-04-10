Парламент Молдовы расследует похищение украинского судьи-беглеца

Парламент Молдовы создал следственную комиссию, которая должна будет изучить обстоятельства похищение украинского экс-судьи Николая Чауса.

За создание комиссии проголосовали депутаты большинства. Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов.

Чаус подозревается во взяточничестве. Он успел выехать из Украины и попросил политического убежища в Молдове. Украина добивалась экстрадиции Чауса с 2017 года.

3 апреля Чауса похитили в центре Кишинева. Украина отрицает свою причастность к похищению Чауса.

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