Тимошенко инициирует проведение пяти референдумов

Партия «Батькивщина» готовится к проведению пяти параллельных референдумов по неотложным вопросам.

«Если мы проведем референдум по пяти вопросам, то восстановим справедливость. Мы остановим распродажу сельскохозяйственной земли и нашей стратегической собственности, вернем право использовать на свои нужды украинский газ по цене втрое ниже, чем сегодня. Мы точно наложим мораторий на азартные игры и легализацию марихуаны. Когда украинский народ скажет «нет», президент будет вынужден признать ошибочность своего курса», – убеждена Юлия Тимошенко.

Пять референдумов будут проводится из-за нормы закона, предусматривающей вынесение на референдум только одного вопроса. По словам Тимошенко, план-график проведения референдума уже готов. Согласно этому плану, собирается инициативная группа и проводит собрание участников, после чего объявляется начало проведения референдума по 5 вопросам. Затем инициативная группа обращается к ЦИК, которая в течение 10 дней проверяет законность собрания инициативной группы.

«Если ЦИК захочет затормозить проведение референдума, у нее есть факультативное право, в случае сомнения в конституционности вопросов, передать их президенту на утверждение. Прекрасная норма закона! То есть над людьми будет стоять президент и будет разрешать или не разрешать людям провести референдум. Так мы увидим, насколько искренними были утверждения президента о народовластии», – отметила лидер «Батькивщины».

По ее словам, когда ЦИК утвердит специальные листы для сбора подписей, начинается сбор 3 миллионов подписей по всей стране за 90 дней.

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