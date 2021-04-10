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04:18 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На ЧЕ по тяжелой атлетике украинская штангистка стала абсолютной чемпионкой

В шестой день чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве копилка сборной Украины пополнилась еще тремя золотыми медалями.

Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 76 кг.

24-летняя украинка выиграла соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

Отметим, что ожесточенную борьбу Ирина вела с двумя представительницами России – Яной Сотиевой и Анастасией Романовой.

На финише все завершилось драматично.

Сотиева даже успела бурно отпраздновать чемпионство – в последней попытке россиянка взяла необходимый вес (137 кг). После чего покинула помост, победно потрясая рукой. Однако судьи заметили «сыгравший локоть» и золотой подход не засчитали, оставив Сотиеву с «серебром».

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Тэги: тяжелая атлетика
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