Правительство Украины ответили на слова Кремля о Сребренице

Ситуация, подобная резне в Сребренице, на которую намекали в Кремле, невозможна в Украине, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Ситуация, подобная резне в Сребренице, на которую намекали в Кремле, невозможна в Украине, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера вчера в пятницу, 9 апреля.





«У Украины нет в планах насильственного освобождения тех территорий (Донбасса – ред.). Мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существуют нормандский формат и консультативная площадка в Минске», – отметил министр.

При этом он назвал заявления Москвы элементом информационной войны.

«То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны. <…> Не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации… Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление», – подчеркнул Резников.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий на Донбассе грозит повторением трагедии в Сребренице. С аналогичным заявлением выступил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, «если на Донбассе будет Сребреница, РФ будет вынуждена встать на защиту».

Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности», был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года. Международный трибунал по Югославии установил, что было убито 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.

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