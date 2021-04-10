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11:15 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Саакашвили назвал СБУшников главными бандитами в Украине

Это и есть враги украинской экономики, считает экс-президент Грузии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили.

«Я не видел ни одного бедного и честного СБУшника. Их нельзя допускать. Это и есть главные бандиты и враги экономики», – сказал он.

Ранее в Грузии полиция задержала главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Неформальным лидером этой политсилы является Михаил Саакашвили.

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Тэги: СБУ, Михаил Саакашвили
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