Саакашвили назвал СБУшников главными бандитами в Украине

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили.

«Я не видел ни одного бедного и честного СБУшника. Их нельзя допускать. Это и есть главные бандиты и враги экономики», – сказал он.

Ранее в Грузии полиция задержала главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Неформальным лидером этой политсилы является Михаил Саакашвили.

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