Саакашвили назвал СБУшников главными бандитами в Украине
Это и есть враги украинской экономики, считает экс-президент Грузии.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили.
«Я не видел ни одного бедного и честного СБУшника. Их нельзя допускать. Это и есть главные бандиты и враги экономики», – сказал он.
Ранее в Грузии полиция задержала главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Неформальным лидером этой политсилы является Михаил Саакашвили.Источник:Тэги: СБУ, Михаил Саакашвили
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