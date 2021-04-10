США, Франция и ФРГ провели переговоры с по Украине

В ходе переговоров главы МИД подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил отдельно с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обострение ситуации у российского-украинской границы. Об этом вчера в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба Госдепа США.

Отмечается, что политики «обсудили необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики, наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ», а также «важность оказания Украине поддержки против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на Донбассе».

При этом Маас в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что Германия с партнерами в НАТО и ЕС пристально следит за обстановкой на востоке Украины.

Ле Дриан же после переговоров со своими коллегами из США, Германии и Украины потребовал у России объяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной, информирует пресс-служба французского МИД.

«Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», – заявил он и призвал Москву «прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации».

В ходе переговоров все три министра подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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