Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму

Причиной штрафа стало нарушение антимонопольного законодательства. В компании признали вину и пообещали исправить нарушения.

Государственное управление по контролю за рынком КНР в субботу, 10 апреля, объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

«Наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней», – говорится в заявлении, опубликованного на сайте регулятора.

По данным властей, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала компании, торгующие на ее платформе, подчиняться так называемому принципу «эр сюань и» («выбирай только одно из двух»), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.

«Компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа «эр сюань и», поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества», – говорится в заявлении регулятора.

Помимо штрафа, ведомство потребовало от компании усилить внутренний контроль и контроль за соответствием регулятивным требованиям. Alibaba обязали поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед властями.

В самой Alibaba, комментируя решение регулятора, заявили, что «полностью принимают» наказание и готовы «полностью подчиниться». «Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом, усилим строительство системы соответствия регулятивным требованиям и будем лучше выполнять свои социальные обязательства», – заверили в компании.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось в конце 2020 года. Компания выражала готовность активно сотрудничать с властями и вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

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