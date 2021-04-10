В Украине за сутки привили почти 20 тыс. человек
Больше всего прививок вчерв сделали в Киевской и Львовской областях, а также в городе Киеве.
За прошедшие сутки от коронавируса вакцинировались 19 858 украинцев. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Всего с начала кампании вакцинации, которая стартовала в Украине в конце февраля, прививки от COVID-19 получили 373 002 человека.
Количество прививок в регионах:
- г. Киев – 1850 прививок;
- Винницкая область – 840 прививок;
- Волынская область – 460 прививок;
- Днепропетровская область – 2330 прививок;
- Донецкая область – 750 прививок;
- Житомирская область – 740 прививок;
- Закарпатская – 460 прививок;
- Запорожская область – 650 прививок;
- Ивано-Франковская область – 539 прививок;
- Киевская область – 1970 прививок;
- Кировоградская область – 700 прививок;
- Луганская область – 390 прививок;
- Львовская область – 1910 прививок;
- Николаевская область – 269 прививок;
- Одесская область – 710 прививок;
- Полтавская область – 770 прививок;
- Ровенская область – 580 прививок;
- Сумская область – 570 прививок;
- Тернопольская область – 650 прививок;
- Харьковская область – 410 прививок;
- Херсонская область – 440 прививок;
- Хмельницкая область – 1000 прививок;
- Черкасская область – 50 прививок;
- Черновицкая область – 510 прививок;
- Черниговская область – 310 прививок.
Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
В Минздраве сообщили, что на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 451 человек.
Новости по теме
Глава МОЗ заявил, что в низких темпах вакцинации в Украине виноваты иностранные компании, которые не поставляют своевременно вакцину.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции во всем мире растет шестую неделю подряд.
Замедление темпов вакцинации может задержать восстановление экономики Европы после пандемии и будет препятствовать возврату спроса на нефть.