В Украине за сутки привили почти 20 тыс. человек

Больше всего прививок вчерв сделали в Киевской и Львовской областях, а также в городе Киеве.

За прошедшие сутки от коронавируса вакцинировались 19 858 украинцев. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинации, которая стартовала в Украине в конце февраля, прививки от COVID-19 получили 373 002 человека.

Количество прививок в регионах:

г. Киев – 1850 прививок;

Винницкая область – 840 прививок;

Волынская область – 460 прививок;

Днепропетровская область – 2330 прививок;

Донецкая область – 750 прививок;

Житомирская область – 740 прививок;

Закарпатская – 460 прививок;

Запорожская область – 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 539 прививок;

Киевская область – 1970 прививок;

Кировоградская область – 700 прививок;

Луганская область – 390 прививок;

Львовская область – 1910 прививок;

Николаевская область – 269 прививок;

Одесская область – 710 прививок;

Полтавская область – 770 прививок;

Ровенская область – 580 прививок;

Сумская область – 570 прививок;

Тернопольская область – 650 прививок;

Харьковская область – 410 прививок;

Херсонская область – 440 прививок;

Хмельницкая область – 1000 прививок;

Черкасская область – 50 прививок;

Черновицкая область – 510 прививок;

Черниговская область – 310 прививок.

Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

В Минздраве сообщили, что на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 451 человек.

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