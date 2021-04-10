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Главная » Украина » Общество
12:30 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки привили почти 20 тыс. человек

Больше всего прививок вчерв сделали в Киевской и Львовской областях, а также в городе Киеве.

За прошедшие сутки от коронавируса вакцинировались 19 858 украинцев. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинации, которая стартовала в Украине в конце февраля, прививки от COVID-19 получили 373 002 человека.

Количество прививок в регионах:

  • г. Киев – 1850 прививок;
  • Винницкая область – 840 прививок;
  • Волынская область – 460 прививок;
  • Днепропетровская область – 2330 прививок;
  • Донецкая область – 750 прививок;
  • Житомирская область – 740 прививок;
  • Закарпатская – 460 прививок;
  • Запорожская область – 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 539 прививок;
  • Киевская область – 1970 прививок;
  • Кировоградская область – 700 прививок;
  • Луганская область – 390 прививок;
  • Львовская область – 1910 прививок;
  • Николаевская область – 269 прививок;
  • Одесская область – 710 прививок;
  • Полтавская область – 770 прививок;
  • Ровенская область – 580 прививок;
  • Сумская область – 570 прививок;
  • Тернопольская область – 650 прививок;
  • Харьковская область – 410 прививок;
  • Херсонская область – 440 прививок;
  • Хмельницкая область – 1000 прививок;
  • Черкасская область – 50 прививок;
  • Черновицкая область – 510 прививок;
  • Черниговская область – 310 прививок.

Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

В Минздраве сообщили, что на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 451 человек.

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Тэги: пандемия, вакцинация
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