В Харькове авто насмерть сбило полицейского

Полицейский был в гражданской одежде вне службы. Он переходил дорогу на красный сигнал светофора.

В Основянском районе Харькова авто насмерть сбило полицейского, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, погиб под колесами автомобиля. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила пресс-слкжба полиции области.

«09 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.

Полицейский был в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, все обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в полиции.

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