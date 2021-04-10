В Харькове авто насмерть сбило полицейского
Полицейский был в гражданской одежде вне службы. Он переходил дорогу на красный сигнал светофора.
В Основянском районе Харькова авто насмерть сбило полицейского, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, погиб под колесами автомобиля. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила пресс-слкжба полиции области.
«09 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.
Полицейский был в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, все обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в полиции.
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