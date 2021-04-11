Эрдоган подтвердил, что признает присоединение Крыма к России
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма.
«Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма», – сказал президент Турции.
Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи – сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.
Напомним, это уже третья встреча президентов Украины и Турции за последнее время.
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Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, встретится в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по поводу седьмой годовщины незаконного референдума в Крыму.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.