Эрдоган подтвердил, что признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма.

«Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма», – сказал президент Турции.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи – сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.

Напомним, это уже третья встреча президентов Украины и Турции за последнее время.

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