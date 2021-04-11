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00:41 11 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эрдоган подтвердил, что признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма.

«Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма», – сказал президент Турции.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи – сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.

Напомним, это уже третья встреча президентов Украины и Турции за последнее время.

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Тэги: аннексия Крыма, Реджеп Тайип Эрдоган
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