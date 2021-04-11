Украинки завоевали 8 золотых медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

Украинские атлетки продемонстрировали «высший пилотаж», завоевав на четверых сразу 8 золотых наград и 2 бронзы.

Алина Марущак в весовой категории до 81 кг завоевала два «золота» – в рывке – 109 кг и в сумме многоборья – 236 кг и «бронзу» в толчке – 127 кг.

Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг завоевала три «золота»: в рывке – 95 кг, толчок – 113 кг и сумме многоборья – 208 кг, став абсолютной чемпионкой Европы.

Также бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг завоевала молодая спортсменка Ангелина Ломачинская, которая заняла третье место в рывке.

И еще три «золота» в весовой категории до 76 кг накануне завоевала Ирина Деха. С результатом соревнований 113 кг – в рывке, 135 кг – в толчке и 248 кг – в сумме многоборья, она обошла двух россиянок, белоруску и шведку и стала абсолютной чемпионкой Европы.

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