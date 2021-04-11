Российская делегация отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ
Российская сторона отказалась участвовать в заседании стран-членов ОБСЕ по концентрации ею военных сил на границе с Украиной.
10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения России по концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Однако Россия отказалась участвовать в этом заседании.
Об этом сообщила миссия Литвы в ОБСЕ в субботу, 10 апреля
«Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.
Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ сообщили в миссии США при ОБСЕ.
«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу», – заявили американские дипломаты.
Новости по теме
План, по данным СМИ, был представлен России и ОБСЕ еще 28 августа. Он предполагает конституционную реформу до 2022 года.
Наблюдатели видели в Золотом 80 невооруженных лиц, из которых около 25 были в военной форме.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию.