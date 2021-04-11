Российская делегация отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ

Российская сторона отказалась участвовать в заседании стран-членов ОБСЕ по концентрации ею военных сил на границе с Украиной.

10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения России по концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Однако Россия отказалась участвовать в этом заседании.

Об этом сообщила миссия Литвы в ОБСЕ в субботу, 10 апреля

«Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.

Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ сообщили в миссии США при ОБСЕ.

«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу», – заявили американские дипломаты.

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