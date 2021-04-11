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03:59 11 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Северной Корее казнили чиновника за плохую работу в системе образования

Власти КНДР казнили председателя комиссии по реализации программы дистанционного образования из-за неэффективной работы.

Как сообщает южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на собственный источник, чиновник возглавлявший программу дистанционного образования по фамилии Пак, занимался критикой политики властей вместе с некоторыми другими сотрудниками. Он якобы не единожды говорил о недостатке помещений и оборудования, которое требовалось для реализации поставленных перед ним целей.

Сообщается, что Пак несколько раз предлагал изменить ситуацию, выражал свое недовольство и предлагал другим работникам комиссии формально относиться к заседаниям.

Затем один из членов комиссии, декан юридического факультета Университет имени Ким Ир Сена, встретился с президентом вуза и главой министерства высшего образования, они обсудили ситуацию с дистанционным образованием.

По данным издания, декан сообщил, что в этой сфере не все «выполняется должным образом», и рассказал конкретные подробности деятельности Пака, об этом узнали в ЦК партии. Департамент организации и руководства в структуре ЦК после этого начал расследование в отношении комиссии.

Пака казнили, как утверждает издание, с формулировкой «за ведение антипартийной и антиреволюционной сектантской деятельности в сфере образования».

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Тэги: КНДР, образование
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