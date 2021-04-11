Грузия вернет своего посла в Украину
Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом возвращения в Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года.
Сейчас этот вопрос обсуждается, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Грузинская оппозиция заявила, что важно вернуть посла в Украине, поскольку на международной арене Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной.
По словам члена «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, тот факт, что в Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло вскоре после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
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