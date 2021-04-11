НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
04:34 11 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Грузия вернет своего посла в Украину

Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом возвращения в Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года.

Сейчас этот вопрос обсуждается, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Грузинская оппозиция заявила, что важно вернуть посла в Украине, поскольку на международной арене Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной.

По словам члена «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, тот факт, что в Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло вскоре после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Источник:
Тэги: Грузия, посол
Loading...

Новости по теме

Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера

Российский журналист Владимир Познер приехал в Грузию, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Он уже третий год отмечает свой день рождения в Тбилиси.

МИД Грузии вызывал украинского посла из-за назначения Саакашвили

Посол вызван в связи с назначением находящегося в розыске экс-президента Михаила Саакашвили на должность председателя Консультативного совета реформ при президенте Украины.

Посол Грузии попросил прощения у украинских журналистов

Вчера в Киеве комендант посольства Грузии набросился с кулаками на журналиста издания «Комментарии» Александра Ямкового, который освещал акцию активисток женского движения FEMEN.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты