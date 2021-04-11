В Греции убит журналист, писавший о коррупции

В Афинах убит журналист телеканала Star и портала Bloko Йоргос Караиваз. Он возвращался домой, когда двое на мотоцикле выстрелили в него несколько раз.

Судебные медики извлекли 10 пуль из тела журналиста.

Караиваз специализировался на криминальной хронике, участвовал в ежедневной программе на телеканале Star. Погибший журналист был сооснователем портала Bloko, посвящённом в значительной мере разоблачению коррупции.

У 52-летнего Йоргоса Караиваза остались жена и ребенок.

В Союзе журналистов Греции заявили, что преступники, убившие журналиста, не смогут запугать его коллег.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала убийство журналиста «гадким и трусливым актом», заявив, что журналисты должны иметь возможность работать в безопасности».

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