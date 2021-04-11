В Казахстане арестован судья Верховного суда по обвинению в коррупции
63-летний Мейрам Жангуттинов был задержан с поличным при получении взятки. Специализированный суд выдал санкцию на двухмесячный арест.
Задержание проводили Агентство по противодействию коррупции Казахстана и Служба внутренней безопасности Верховного суда.
По версии следствия, Жангуттинов получил деньги от районной судьи Туркестанской области за перевод ее на другое место работы. Она тоже арестована.
Где находился подозреваемый до избрания меры пресечения – не сообщается.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал случай получения взятки вопиющим.
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