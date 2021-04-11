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13:00 11 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В сеть попали данные более миллиона пользователей Clubhouse

Хакеры обнародовали личные имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информацию об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

Хакеры выложили в сеть личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию. Об этом сообщает портал Cybernews.

Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года.

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Тэги: пользователи, данные, соцсеть
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