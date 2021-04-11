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Главная » Украина » Политика
22:13 11 Апреля 2021 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Украина создает нацсистему для перехода на стандарты НАТО

Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы.

«Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО – это единственный путь к завершению войны на востоке Украины», – заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

Ранее глава военного комитета НАТО приехал в Украину. Стюарт Пич заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

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Тэги: украина и нато
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