Украина создает нацсистему для перехода на стандарты НАТО

Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы.

«Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО – это единственный путь к завершению войны на востоке Украины», – заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

Ранее глава военного комитета НАТО приехал в Украину. Стюарт Пич заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

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