Депрессия ускоряет старение клеток всего организма
«Это не просто ментальное или психиатрическое заболевание, ограничивающееся процессами в мозге, это болезнь всего тела».
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что большое депрессивное расстройство (БДР) ускоряет старение на клеточном уровне. Они зафиксировали у пациентов с таким диагнозом модификации в некоторых участках ДНК, пишет Futurism.
В исследовании участвовали 109 человек: 60 из них не страдали депрессией, а 49 жили с БДР без лечения. У добровольцев из второй группы клетки на биологическом уровне были на два года старше, чем у их ровесников из первой группы.
Внешних признаков ускоренного старения у пациентов с БДР не отмечалось. Исследователи в своих расчетах учли факторы риска: неправильный образ жизни, курение, лишний вес.
«Результаты меняют наше понимание депрессии. Это не просто ментальное или психиатрическое заболевание, ограничивающееся процессами в мозге, это болезнь всего тела», — резюмировала ведущий автор исследования Катерина Проценко.
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