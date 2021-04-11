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20:24 11 Апреля 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Депрессия ускоряет старение клеток всего организма

«Это не просто ментальное или психиатрическое заболевание, ограничивающееся процессами в мозге, это болезнь всего тела».

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что большое депрессивное расстройство (БДР) ускоряет старение на клеточном уровне. Они зафиксировали у пациентов с таким диагнозом модификации в некоторых участках ДНК, пишет Futurism.

В исследовании участвовали 109 человек: 60 из них не страдали депрессией, а 49 жили с БДР без лечения. У добровольцев из второй группы клетки на биологическом уровне были на два года старше, чем у их ровесников из первой группы.

Внешних признаков ускоренного старения у пациентов с БДР не отмечалось. Исследователи в своих расчетах учли факторы риска: неправильный образ жизни, курение, лишний вес.

«Результаты меняют наше понимание депрессии. Это не просто ментальное или психиатрическое заболевание, ограничивающееся процессами в мозге, это болезнь всего тела», — резюмировала ведущий автор исследования Катерина Проценко.

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Тэги: депрессия и старение
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