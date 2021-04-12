Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса
В Китае для внутреннего использования разрешены уже четыре вакцины от коронавируса.
Китайские вакцины от коронавируса оказались не столь эффективными, как западные, сказал в субботу директор Китайского центра по контролю заболеваний Гао Фу.
Как сообщает Reuters, в Китае для внутреннего использования разрешены уже четыре вакцины от коронавируса. Почти все – это традиционные инактивированные вакцины на основе убитого вируса.
Такая технология используется, например, в вакцине китайской компании Sinovac, которую купила Украина. Ее эффективность во время клинических испытаний в Бразилии составила немногим больше 50%, хотя отдельное исследование в Турции показало эффективность 83,5% (на его основании вакцину и допустили к использованию в Украине).
Детальная информация об эффективности еще двух вакцин, разработанных подразделениями Sinopharm, до сих пор не публиковалась. Компания заявляла только, что «пекинская» вакцина имеет эффективность 79,4%, а «уханская» – 72,5%.
Четвертая вакцина от компании CanSino имеет заявленную эффективность в 65,7%.
Гао Фу признал, что эти препараты «не дают очень высокого уровня защиты».
Поэтому в Китае сейчас рассматривают вариант с использованием различных вакцин, различными дозировками и промежутком времени между инъекциями.
Кроме того, по информации Associated Press, в Китае разрабатывают так называемые генные, или мРНК-вакцины. Именно такие западные препараты имеют высокую эффективность против коронавируса. «Разработанные в нашей стране мРНК-вакцины также вошли в стадию клинических исследований», – цитирует агентство представителя китайского центра Ван Хуациня.
Смешивание вакцин, по некоторым данным, может повысить уровень защиты от коронавирусной болезни. В Великобритании сейчас изучают возможную комбинацию мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech и традиционной вакцины AstraZeneca.
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