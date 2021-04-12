В ОБСЕ осудили действия России у границы Украины

Участники спецзаседания ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.

В отчете по итогам встречи говорится, что Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, выразила от имени организации обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины.

«Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года», – говорится в отчете.

Также Португалия поддержала действия Украины и призвала стороны конфликта не усиливать напряженность.

В свою очередь, Великобритания выразила обеспокоенность отказом России участвовать в заседании и предложила Кремлю ответить, почему они не сообщили ОБСЕ о своих действиях на границе. А Канада обратилась к РФ с вопросом о том, когда она планирует завершить свою военную активность и вернет войска в места постоянной дислокации.

«Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения», – указано в документе.

При этом Германия и Франция раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск, назвав его слишком кратким и общим.

Наконец, Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что «внимательно следит за развитием событий».

Согласно отчету, все упомянутые страны, а также Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тэги: ОБСЕ, российские войска, война на Донбассе