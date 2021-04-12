В ОБСЕ осудили действия России у границы Украины
Участники спецзаседания ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.
В отчете по итогам встречи говорится, что Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, выразила от имени организации обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины.
«Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года», – говорится в отчете.
Также Португалия поддержала действия Украины и призвала стороны конфликта не усиливать напряженность.
В свою очередь, Великобритания выразила обеспокоенность отказом России участвовать в заседании и предложила Кремлю ответить, почему они не сообщили ОБСЕ о своих действиях на границе. А Канада обратилась к РФ с вопросом о том, когда она планирует завершить свою военную активность и вернет войска в места постоянной дислокации.
«Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения», – указано в документе.
При этом Германия и Франция раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск, назвав его слишком кратким и общим.
Наконец, Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что «внимательно следит за развитием событий».
Согласно отчету, все упомянутые страны, а также Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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