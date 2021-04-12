Израиль вывел из стоя иранский завод по обогащению урана
Ущерб ядерному объекту был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему.
В ночь на 11 апреля на иранском ядерном заводе в Натанзе, который является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ, произошла авария, связанная с электрическими сетями.
Авария вызвана взрывом, организованным Израилем, сообщила газета The New York Times.
Как говорится в материале, американские сотрудники разведки заявили, что ущерб ядерному объекту «был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран».
При этом они отмечают роль израильской стороны в этой атаке, которую называют «умышленно спланированной». По словам разведчиков, на возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев.
В то же время издание указывает, что сведений о том, что Белый дом был проинформирован о планах Израиля, пока нет.
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«Иран попадает на верный путь, ведущий к ядерному оружию, будут сняты многие ограничения, которые, как предполагалось, предотвратят такое развитие событий», – заявил премьер Израиля.
По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, достигнутые с Ираном договоренности угрожают безопасности Израиля, открывая Тегерану дорогу для создания ядерной бомбы.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал соглашение, достигнутое в воскресенье между мировыми державами и Ираном в Женеве. Израильские политики считают, что их страна в беде.