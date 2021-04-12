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05:47 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Чехии теперь передвигается в инвалидном кресле

Президент Чехии Милош Земан, страдающий невропатией ног, начал передвигаться в инвалидном кресле.

«Я перемещаюсь в кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным», – отметил Земан в интервью изданию Blesk.

Президент подчеркнул, что будет использовать это рекомендуемое медиками средство передвижения и в ходе официальных государственных мероприятий.

76-летний Земан, который также лечится от диабета, длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Периодически он проходит там плановую госпитализацию.

Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок. Чешская конституция не предусматривает дополнительную возможность переизбрания главой государства.

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Тэги: Чехия, Милош Земан, инвалидное кресло
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