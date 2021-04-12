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14:30 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Миннесоте вспыхнули BLM протесты после убийства афроамериканца

Полицейский ранее застрелил 20-летнего Данта Райта, чей автомобиль остановили из-за нарушения ПДД.

В Бруклин-Сентере, штат Миннесота, США, вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил 20-летнего Данта Райта. Об этом сообщает Star Tribune в понедельник, 12 апреля.

Накануне полиция остановила автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Ранее был выдан ордер на арест молодого человека, но по какой именно причине, не уточняется.

В свою очередь Райт не подчинился требованиям полиции, попытавшейся его задержать, и сел обратно в машину. Тогда один из полицейских выстрелил в молодого человека.

Затем парню оказали медицинскую помощь, но он скончался на месте. В машине также находилась женщина, ее госпитализировали в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

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Тэги: США, протесты, афроамериканцы, BLM
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